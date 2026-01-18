Намерения президента США ввести 10-процентные пошлины против европейских стран, поддержавших Данию в споре по поводу Гренландии, вызвали бурную реакцию в СМИ самых разных стран мира. Одни считают, что новая конфронтация между США и Европой сыграет на руку Китаю, а другие — что европейские страны могут резко ответить на попытку новой конфронтации со стороны Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прзеидент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Прзеидент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Настаивая на продаже Гренландии, Трамп намерен ввести 10-процентные пошлины для европейских союзников

Этот шаг рискует сорвать знаковое торговое соглашение, заключенное Трампом с Европейским союзом в прошлом году. Лидеры некоторых влиятельных политических групп в Европейском парламенте уже заявили, что полную реализацию пакта следует отложить. Пока непонятно, как США могут ввести пошлины на товары из одних стран ЕС, освободив от них другие. Экономический блок позволяет товарам свободно перемещаться через внутренние границы своих 27 членов, которые разделяют общую торговую политику. Компании могут попытаться отреагировать на неравномерность пошлин внутри блока, экспортируя свои товары из стран ЕС с более низкими пошлинами. Также остается неясным, выполнит ли Трамп свою угрозу введения пошлин, особенно если это поставит под угрозу инвестиции и изменения в регулировании, которые страны ЕС и Великобритания обещали в своих торговых соглашениях.

Дать Трампу сдачи? Европа рассматривает немыслимые варианты, в то время как угрозы из-за Гренландии резко обострили отношения

Отношения Вашингтона и Европы переживают очень непростые времена, учитывая, что президент США не помогает Украине, заставляет страны ЕС принять неравноценную торговую сделку и вынуждает союзников по НАТО значительно наращивать расходы на оборону. Но даже в самый острый период напряженности в этих отношениях лидеры ЕС не давали сдачи, полагая, что последствия выхода США из НАТО будут значительно более серьезными, чем последствия плохого торгового соглашения. Но теперь, когда Трамп усиливает притязания на Гренландию, к европейским лидерам все громче звучат призывы отказаться, наконец, от их мягкого и осторожного подхода и подготовиться к конфронтации. «Я уверен, что мы не должны уступать,— считает Жереми Галлон, бывший французской дипломат, а ныне старший управляющий директор международной консалтинговой компании McLarty Associates в Вашингтоне.— Сопротивление новой попытке унижения и вассализации — единственный путь, при помощи которого Европа может, наконец, заявить о себе, как о геополитическом игроке».

Европа получает пошлины от Трампа из-за Гренландии: а выиграет от этого Китай

Гренландский эпизод все больше воспринимается как симптом более масштабной проблемы: тарифная стратегия, которая давит на рабочие места, удерживает высокую инфляцию, вносит напряжение в альянсы и мешает замедлить экспортную машину Китая. Теперь пошлины касаются практически всех крупных торговых партнеров США. В итоге экономика США, которая все еще растет, но медленнее, чем могла бы без пошлин, а также все больше указывает на то, что пошлины подрывают те самые цели, которым они должны были служить: укрепление производства, снижение дефицитов и экономическое давление на Китай.

Тарифная угроза Трампа из-за Гренландии вызвала отпор со стороны европейцев

Китайские эксперты полагают, что угроза США ввести пошлины из-за гренландского вопроса приведет к усилению трансатлантического раскола. США используют в своих целях зависимость Европы, говорят эксперты. Старший исследователь Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми заявил «Хуаньцю шибао», что эта тарифная угроза — результат типичного меркантильного мышления Трампа, предпочитающего использовать пошлины для решения других проблем: «Эта угроза показала привычку Трампа решать все вопросы, включая суверенные, введением пошлин. Но для Европы некоторые вопросы принципиально не могут быть предметом сделки».

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик