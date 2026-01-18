В Увельском районе хозяйка выплатила 80 тыс. рублей за укус собакой девочки

Южноуральский городской суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. руб. с хозяйки собаки, которая покусала девочку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что в июле 2025 года 10-летнюю девочку на детской площадке собака покусала за лицо. Ребенок перенес физические и нравственные страдания, на лице остались шрамы. Хозяйка добровольно не возместила моральный ущерб, и прокуратура обратилась в суд. С местной жительницы взыскали 80 тыс. руб. компенсации. Кроме того, ее привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 3-1 Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях» (выгул собак, имеющих высоту в холке свыше 40 см, без намордника). Хозяйку животного оштрафовали на 3 тыс. руб.