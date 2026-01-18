Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о надежде на восстановление отношений с Россией вызвало обеспокоенность среди европейских политиков, сообщает китайский портал Sohu.

В материале отмечается, что несколько месяцев назад господин Мерц выступал за укрепление военной мощи Европы в ответ на угрозы со стороны России и призывал снять ограничения на поставки оружия Украине. Теперь, в условиях растущего экономического и социального давления в Германии — включая рост цен на электроэнергию, дефицит бюджета и недовольство населения — канцлер изменил свою позицию.

Авторы статьи считают, что это не означает смену взглядов, а скорее рациональную корректировку в ответ на сложившуюся обстановку. «Когда цены на электроэнергию, дефицит бюджета, недовольство населения и ядерная угроза переплетаются, какими бы жесткими ни были лозунги, они должны уступить место инстинкту самосохранения»,— отмечают авторы.

По словам Фридриха Мерца, Россия — самая большая европейская страна, и Берлину необходимо найти баланс в отношениях с Москвой. Это заявление, по мнению экспертов, может ознаменовать переход европейской политики от эмоциональных реакций к более трезвому и расчетливому подходу.