Глава ЦБ Латвии: Европа находится в состоянии войны с Россией

Глава Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс считает, что Европа фактически уже находится в состоянии войны с Россией. Об этом он заявил в Financial Times.

Мартиньш Казакс

Фото: Ints Kalnins / Reuters Мартиньш Казакс

«Наивно полагать, что мы уже не воюем», — сказал господин Казакс. Глава латвийского ЦБ, входящий в управляющий совет Европейского центрального банка и рассматриваемый как кандидат на пост вице-президента ЕЦБ, призвал европейских политиков отказаться от наивного восприятия реальности.

По мнению Мартиньша Казакса, в последние годы Россия зафиксировала беспрецедентное увеличение активности НАТО у своих западных границ. Западный военный блок расширяет инициативы, объясняя это сдерживанием «агрессии» со стороны РФ.

Господин Казакс отметил, что центральные банки и финансовая система должны быть готовы к дальнейшему ухудшению ситуации. Одной из приоритетных задач становится обеспечение бесперебойного функционирования наличных и безналичных платежных систем в условиях кризиса.