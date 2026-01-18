На резервной ЛЭП «Ферросплавная-1» для снабжения ЗАЭС начали ремонтные работы

Критически важные ремонтные работы на резервной линии электропередачи «Ферросплавная-1», обеспечивающей электроснабжение Запорожской АЭС, начались под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в соцсети Х.

Работы проводятся в рамках очередного локального режима прекращения огня, согласованного при содействии МАГАТЭ. Линия, работающая на напряжении 330 кВ, соединяет атомную станцию с украинской энергосистемой.

Ремонтными работами занимается украинская бригада. Специалисты МАГАТЭ находятся на месте и осуществляют мониторинг хода восстановительных мероприятий. Это уже четвертый режим прекращения огня в районе ЗАЭС, согласованный агентством. В середине декабря линия была повреждена из-за атаки, однако электропитание собственных нужд станции и условия безопасной эксплуатации энергоблоков остались не нарушены. Радиационный фон на объекте оставался в норме.

Ремонт необходим для восстановления надежного подключения станции к национальной энергосистеме. Господин Гросси подчеркнул, что данное сотрудничество между Россией и Украиной при поддержке МАГАТЭ демонстрирует важную роль агентства в обеспечении ядерной безопасности в зоне конфликта.