В Петербурге эвакуировали «Ленту» из-за ложного срабатывания сигнализации

Посетителей гипермаркета «Лента» на Уральской улице, 29, к. 1 эвакуировали из-за сообщения о задымлении. В пресс-службе «Ленты» заявили 78.ru, что причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Покупателей попросили покинуть помещение через громкую связь. По информации издания, на место приезжала скорая помощь.

«Персонал и покупатели были эвакуированы. На место приехали сотрудники пожарной охраны, которые не обнаружили никаких признаков нештатной ситуации. Сейчас магазин работает в обычном режиме»,— прокомментировали ситуацию представители «Ленты».

Артемий Чулков