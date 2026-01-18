Фигуристка Камила Валиева объявила о возвращении в соревнования в текущем году. Соответствующее заявление она опубликовала на своих страницах в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камила Валиева объявила о возвращении на соревнования в 2026 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Камила Валиева объявила о возвращении на соревнования в 2026 году

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Она сообщила, что планирует вновь почувствовать соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. Также Камила Валиева анонсировала, что представит одну из своих новых программ на Кубке Первого канала. Фигуристка поблагодарила своих поклонников за любовь и поддержку.

«Хочу пригласить вас сопровождать меня на этом пути, ведь именно ваши любовь и поддержка стали для меня самым мощным источником мотивации», – написала фигуристка.

Первыми соревнованиями в ее возвращении могут стать чемпионат России, который пройдет 31 января и 1 февраля, а также Кубок Первого канала, запланированный на 18–23 марта.

Влас Северин