В Сургуте на возгорании производственной базы погибли двое мужчин
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО — Югра) двое погибли в пожаре на производственной базе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Фото: Прокуратура Югры
Пожар произошел в помещении контрольно-пропускного пункта по адресу ул. Аграрная, 10/1. По данным онлайн-карт, в здании по этому адресу находится грузовой автосервис.
Прокуратура проводит проверку происшествия, на место выехал прокурор Сургута Марат Тубеев. В ходе проверки выявят причины случившегося и определят виновных.