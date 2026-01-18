Авиаперевозчик Oman Air может запустить прямое авиасообщение между Казанью и Саудовской Аравией в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта России Андрей Никитин.

Прямое авиасообщение между Казанью и Саудовской Аравией могут открыть в 2026 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Прямое авиасообщение между Казанью и Саудовской Аравией могут открыть в 2026 году

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Андрей Никитин отметил, что Россия ведет активные переговоры по развитию авиасвязи со всеми дружественными странами. По информации министра, Oman Air планирует не только запустить прямые рейсы в Казань, но и увеличить частоту полетов в Москву, а также запустить рейсы в другие крупные российские города, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи.

На текущий момент прямых перелетов из Казани в Саудовскую Аравию нет, добраться из столицы Татарстана в Медину или Джидду можно только с одной или двумя пересадками.

Влас Северин