«Шанхай Дрэгонс» позвал спасателя из Канады

«Шанхайские драконы», представляющие в этом сезоне КХЛ Петербург, познакомили хоккейное сообщество с новым главным тренером команды, который займет пост после ухода из клуба по состоянию здоровья канадца Жерара Галлана. Наставником стал другой канадский специалист — 41-летний Митч Лав, который работал в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», но был уволен оттуда осенью из-за обвинений в домашнем насилии. На счету Лава есть и успехи в профессиональной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Mitch Love (полное имя Mitchell Ryan Love) — канадский тренер и бывший профессиональный хоккеист

Фото: Vitor Munhoz / Arena du Rocket Inc

Руководство «драконов» после расставания с Жераром Галланом решило продолжить линию привлечения тренеров из Северной Америки. Галлан возглавлял «Шанхай» с момента переезда клуба из Мытищ в Северную столицу, который случился накануне этого сезона. В последнее время канадцу нездоровилось, он уехал лечиться на родину и так и не вернулся, сообщив окружающим, что здоровье для него важнее. Галлану 62 года — по российским меркам, вполне еще боеспособный возраст, но жизнь в России по плечу не каждому канадскому тренеру.

Другое дело, когда такой наставник еще молод и имеет проблемы с трудоустройством на родине и в близлежащих к ней странах. Речь о Северной Америке. Там делал карьеру Митч Лав, работавший с юниорскими сборными Канады (у него золотая медаль молодежного чемпионата мира в качестве ассистента), с фарм-клубом «Калгари Флеймз» — «Калгари Рэнглес», выступающим в АХЛ (в качестве главного тренера привел команду к титулу победителя чемпионата в этой лиге), а потом получивший приглашение в клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», где играет Александр Овечкин — один из лучших хоккеистов мира. Там Лав отвечал за работу с защитниками.

Репутацию тренера подпортил скандал, разразившийся в прошлом году. Митча Лава обвинила в домашнем насилии одна из женщин. НХЛ провела расследование, отстранив коуча от работы в лиге. «Вашингтон» освободил его от должности ассистента, дав понять, что соблюдает «высокие стандарты поведения и ответственности». Тренер отрицал все обвинения, предъявленные ему органами юстиции. Но в работе за океаном пришлось взять паузу.

Тут как раз подоспело предложение от «Шанхайских драконов», которые еще недавно были китайским «Куньлунем Ред Старом» и выступали в Подмосковье после переезда туда из Пекина в 2020 году. С этого сезона «Дрэгонс» проводят домашние матчи на «СКА Арене» и представляют Петербург. После отъезда на родину Жерара Галлана команду подхватил Майк Келли, его канадский ассистент. Но «Шанхай» под его руководством выступал неудачно: проиграл три последних матча и сейчас занимает девятую строчку в Западной конференции КХЛ, отставая от заветного восьмого места (борьбу в плей-офф продолжат восемь лучших команд), на котором московский «Спартак», на восемь очков. Боссы клуба решил спасти сезон и сделали предложение Митчу Лаву, понимая, что его приезд в Россию будет воспринят неоднозначно. Впрочем, «проделки» игроков и тренеров в сфере нарушения закона не так уж смущают руководителей клубов КХЛ. Тот же СКА позвал полтора года назад Евгения Кузнецова, несмотря на то что форвард в Северной Америке имел проблемы с запрещенными веществами, напитками и даже проходил курс лечения по специальной программе, призванной бороться с пагубными пристрастиями. Были и другие примеры.

Своих КХЛ не бросает, как и чужих, стремясь сделать хоккей более интересным, а команды, выступающие в ней, более конкурентоспособными. За это КХЛ честь и хвала. Осталось посмотреть, как справится с возложенной на него задачей новый наставник «драконов» Митч Лав. Шансы пробиться в плей-офф сейчас небольшие, но они есть: «Шанхаю» осталось провести до окончания регулярного чемпионата 23 матча. К слову, один из конкурентов китайского клуба — СКА, опережающий «Дрэгонс» в таблице «Запада» на 10 очков. Руководители китайского клуба не приглашали бы специалиста из-за океана на хорошие условия, если бы не верили в успех. Объясняя выбор кандидатуры, генеральный директор «Шанхая» Олег Белых сказал, что в Митче Лаве клуб привлекли успешный опыт его работы, отзывы игроков, которые с ним сотрудничали в Северной Америке (в их числе, можно не сомневаться, был и Александр Овечкин), его внимание к деталям, командной дисциплине, а также умение выстраивать коммуникацию и развитие игроков. Контракт с тренером заключен до окончания сезона. Будет ли он продлен, зависит от результатов и от того, как будет себя вести Лав в России, — это помимо его желания.

Кирилл Легков