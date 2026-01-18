Четыре человека погибли при столкновении автомобиля с поездом в Псковской области

Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Псковской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области

Авария произошла 18 января на перегоне Самолуково — Насва в деревне Чернушка Локнянского муниципального округа. По информации спасателей, с грузовым составом столкнулся автомобиль Renault Logan. Прибывшие на место специалисты МЧС деблокировали тела четырех погибших, находившихся в салоне машины.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. По предварительным данным ведомства, легковой автомобиль выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

Артемий Чулков