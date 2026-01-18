В Ярославле травмпункт больницы им. Семашко перестал работать по воскресеньям

В Ярославле травмпункт Клинической больницы имени Н. А. Семашко начал работать по новому графику, согласно которому в воскресенье прием пациентов не осуществляется. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н. А. Семашко».

С понедельника по пятницу травмпункт будет работать с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 13:00. В периоды, когда травмпункт Семашко не работает, жителям нужно обращаться в Клиническую больницу скорой медицинской помощи им. Н. В. Соловьева.

«В случае угрозы жизни и здоровью (тяжелые травмы, ДТП, острые состояния) незамедлительно звоните по телефону 103 или 112»,— дополнили в больнице.