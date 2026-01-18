Житель Туапсе госпитализирован после атаки беспилотника

В Туапсе во время налета беспилотных летательных аппаратов мужчина получил ранение и был госпитализирован. Об этом сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

По данным главы муниципалитета, атаке беспилотников подверглись гражданские объекты. Повреждения получило административное здание рядом с территорией Туапсинского морпорта, в здании выбиты окна. На месте работают экстренные службы.

Еще в одном населенном пункте Краснодарского края ликвидируют повреждения после воздушной атаки: обломки БПЛА оборвали линию электропередачи в Брюховецком районе. Пострадавших в результате налета нет, сообщает оперативный штаб региона.

Анна Перова, Краснодар