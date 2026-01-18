Теплоснабжающую организацию Красновишерска купил ее гендиректор

Единственным владельцем красновишерского ООО «Теплосети» стал гендиректор общества Дмитрий Комаров. Такие данные содержатся в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения внесены 13 января 2026 года. Прежним владельцем 100% долей общества с 2019 года являлась Наталья Носова.

Напомним, последние два отопительных сезона в Красновишерске возникают проблемы с отоплением, где единственным поставщиком тепла является ООО «Теплосети». Прокуратура и администрация Красновишерского округа проверили температуру в нескольких жилых домах, жители которых пожаловались на низкую температуру теплоносителя. В части жилых помещений зафиксирована температура ниже нормы. По результатам проверки будут приняты меры к поставщику теплоэнергии, а жителям произведен соответствующий перерасчет за коммунальные услуги.