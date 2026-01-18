Пермский спортсмен завоевал серебро на этапе Кубка мира в Германии

Пермяк Олег Пономарев стал серебряным призером этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Германии. Вместе со спортсменом-ведущим Андреем Романовым он занял второе место в спринте на 1,5 км среди спортсменов с нарушением зрения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В немецком Финстерау в этапе Кубка мира приняли участие двести спортсменов из двадцати пяти стран. В состав сборной России вошли две пары спортсменов-воспитанников Центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Пермского края.

«Благодарю чемпионов, ведущих и тренеров за огромную работу. Эти старты — важный шаг к Паралимпиаде-2026 в Италии, они приносят рейтинговые очки, необходимые для получения приглашений», — заявил глава Прикамья.