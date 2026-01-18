В Казань могут запустить скоростные «Сапсаны» после 2028 года

После запуска первой линии высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург в 2028 году в Казань могут начать курсировать поезда «Сапсан» и «Аврора». Об этом ТАСС сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казань могут запустить скоростные «Сапсаны» после ввода ВСМ в 2028 году

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ В Казань могут запустить скоростные «Сапсаны» после ввода ВСМ в 2028 году

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Министр пояснил, что с вводом этой линии в эксплуатацию схема движения «Сапсана» и «Авроры» будет пересмотрена.

По словам Андрея Никитина, они будут перенаправлены на другие загруженные направления, одним из которых может стать маршрут до Казани. Никитин также отметил, что будут рассмотрены и другие возможные направления для этих составов.

Влас Северин