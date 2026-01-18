Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
34 проекта из Свердловской области получили грантовую поддержку на 111 млн руб.

34 проекта из Свердловской области получат поддержку фонда Президентских грантов, сообщили в департаменте информационной политики региона. Общая сумма бюджетных средств превысит 111,5 млн руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Поддержку получил фестиваль книг «Красная строка», который собрал более 90 тыс. гостей в 2025 году. В программе фестиваля — общение с писателями, книжная ярмарка, презентации книг.

Проект «Поле возможностей», которому также выделили грантовые средства, помогает детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Они занимаются адаптивным футболом, тренируются и участвуют в соревнованиях.

В конкурсе грантов выиграл также проект «Родные и приемные: школа сознательного родительства», включающий профилактику социального сиротства. Кандидаты в приемные родители, действующие замещающие семьи и семьи из группы риска могут пройти бесплатное обучение в рамках проекта, получить консультации и психологическое сопровождение.

Всего на конкурс грантов подали 9,3 тыс. инициатив. Поддержку получили 1469 из них.

Анна Капустина

