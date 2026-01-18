Путин проведет на следующей неделе совещание с постоянным членами Совбеза РФ
На следующей неделе президент России Владимир Путин проведет международные контакты и совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил корреспондент телеканала «Россия 1» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».
Владимир Путин
Фото: Пресс-служба Президента России
25 января в России будут отмечать День российского студенчества (Татьянин день). В эфире программы отметили, что у Владимира Путина по этому поводу всегда бывают мероприятия.
В 2025 году президент России в преддверии Дня российского студенчества посетил Московский государственный университет (МГУ). Тогда Владимир Путин вручил коллективу вуза орден «За доблестный труд» и принял участие в заседании попечительского совета.