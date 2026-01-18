Следователи проводят проверку из-за коммунальной аварии в Иркутске

СУ СК России по Иркутской области проводит проверку по факту коммунальной аварии в Свердловском районе Иркутска. Из-за прорыва трубы в нескольких жилых комплексах отсутствует водоснабжение, сообщили в пресс-службе ведомства. Сегодня в городе, по данным ФГБУ «Иркутское УГМС», наблюдается аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7-15 градусов ниже климатической нормы (38-41 градус мороза).

«Следователи устанавливают все причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — прокомментировали в региональном СУ СК.

В результате прорыва трубы помимо Свердловского района водоснабжение также отсутствует в Первомайском районе и прилегающих жилых комплексах Марковского муниципального округа Иркутска, отметили в региональной прокуратуре. В том числе подтоплена автомобильная дорога в Свердловском районе.

Лолита Белова