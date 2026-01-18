Минобороны: ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение предприятиям по сборке БПЛА, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные также нанесли поражение местам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах, сообщили в ведомстве. Удар ВС РФ нанесли оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

За сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 220 БПЛА самолетного типа, шесть управляемых авиабомб и девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, следует из сообщения.