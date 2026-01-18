В Ульяновске 109 частных домов более семи часов оставались без электроснабжения

В Ленинском районе Ульяновска вечером в субботу (около 18:40) произошло возгорание на одной из трансформаторных подстанций, в результате чего было отключено электроснабжение 109 частных домов. Об этом сообщала администрация города со ссылкой на информацию единой диспетчерской службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что «пожар был оперативно ликвидирован», однако без электроснабжения на долгое время оставались дома частного сектора (между улицами Кооперативной, Карла Маркса и проспектом Нариманова). Устранением последствий пожара и восстановлением электроснабжения занималась бригада АО «Ульяновская городская электросеть» (УльГЭС).

Как сообщили «Ъ-Волга» в УльГЭС, «около 2:00 в ночь 18 ноября электроснабжении было восстановлено, все абоненты запитаны». Причины возгорания будет устанавливать в понедельник специальная комиссия УльГЭС. Одна из версий — перегрузка сети из-за большого количества электронагревательных приборов, которые жители включали в связи с наступившими морозами.

Андрей Васильев