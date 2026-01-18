Лыжница Крупицкая выиграла скиатлон на этапе Кубка России в Казани

В Казани завершился шестой этап Кубка России по лыжным гонкам, где в скиатлоне на дистанции 10 +10 км победила российская лыжница Евгения Крупицкая. Она финишировала за 54 минуты 23,1 секунды.

Серебряную медаль получила Алина Пеклецова, уступившая Крупицкой 1,9 секунды. Третье место заняла Екатерина Смирнова с отставанием в 31,5 секунды от победительницы.

В числе других участников — Елизавета Маслакова (+31,8 секунды), Екатерина Булычева (+32,3 секунды), Екатерина Никитина (+34,2 секунды), Ольга Цар

Влас Северин