Четверо погибли при выезде авто на пути перед поездом в Псковской области
В деревне Чернушка Псковской области легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Из-за столкновения погибли четверо человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
Фото: МЧС Псковской области
Пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД) до этого сообщила о гибели трех пассажиров автомобиля. Водитель находился в тяжелом состоянии в больнице.
Водитель выехал на пути, проигнорировав запрещающие показания сигнализации, сообщили в ОЖД. Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
Бригада поезда не обращалась за медицинской помощью. ДТП не повлияло на движение пассажирских поездов, следует из сообщения.