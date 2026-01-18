В центре Москвы загорелся жилой дом старой постройки

В центре Москвы загорелся жилой пятиэтажный дом старой постройки. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Татарская улица, д. 5, стр. 1. Происходит скрытое горение межэтажных перекрытий между пятым этажом и чердаком жилого дома»,— рассказали в ведомстве. Загоревшийся дом был построен в 1926 году, в нем деревянные перекрытия, пишет агентство.

Жильцов подъезда, в котором произошло возгорание, эвакуировали. Агентство «Москва» со ссылкой на источник сообщило, что для жителей организовали пункт временного размещения.

Из-за пожара движение по Татарской улице частично перекрыто, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы. Ограничения ввели на время работы оперативных и экстренных служб.