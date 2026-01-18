Распространяемый в интернете указ ульяновского губернатора о переходе на цифровой рубль оказался фейком

«Указ о переходе на цифровую систему расчетов в Ульяновской области — это фейк», — сообщил ульяновский Центр управления регионом (ЦУР).

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Ведомство сообщает, что злоумышленники попытались распространить фальшивый документ, якобы подписанный губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. В фейковом указе «Об утверждении региональной программы “Переходи в цифру”» сообщается о том, что программа реализуется якобы в соответствии с инициативой ЦБ РФ о переходе на цифровой рубль и о переходе государственных материальных выплат в регионе на цифровые формы расчетов, а также о введении специальных льгот для тех, кто перейдет на расчеты через цифровой рубль.

ЦУР поясняет, что «подобного указа на самом деле не существует», «подделку выдают нарушения правил юридической техники», «по официальной информации, россияне получат возможность совершать операции с цифровыми рублями лишь с 1 сентября 2026 года».

Андрей Васильев