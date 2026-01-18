На трассе Ивдель — ХМАО погиб водитель, который вышел помочь с машиной другому

В Свердловской области насмерть сбили водителя, который вышел из машины помочь другому водителю на обочине. Инцидент произошел на трассе Ивдель — ХМАО, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Авария произошла на 37 км трассы. Водитель Toyota Camry остановился и вышел из машины, чтобы помочь водителю Renault Logan, остановившемуся на обочине.

Водитель Hyundai Tucson наехал на машину Renault, и ту отбросило на автомобиль Toyota. Вышедший из машины скончался на место. Еще двое водителей и четверо пассажиров, в том числе два ребенка, доставлены в больницу.

«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Анна Капустина