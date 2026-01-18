Зарубежные СМИ: Кто может войти в Совет мира под управлением Дональда Трампа?

За место в Совете мира придется заплатить $1 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект его устава. О создании организации Дональд Трамп объявил 16 января. Эта инициатива стала частью его мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. В тот же день Белый дом представил исполнительный комитет из семи человек. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, зять президента Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр. На этом фоне мировые СМИ обсуждают, удастся Совету мира начать работу в заявленном формате. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Совет мира задуман как ключевой элемент мирного плана Трампа по Газе наряду с размещением международных сил и созданием нового механизма управления в регионе. Тем не менее, как отмечает Financial Times, в уставе организации почти не идет речи о ситуации в палестинском эксклаве. Вместо этого подчеркивается намерение стран-участниц создать «более гибкий и эффективный международный орган по построению мира». По оценке издания, такая формулировка позволяет использовать Совет не только для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. В этом смысле структура может превратиться в прямого конкурента ООН, которую Дональд Трамп неоднократно критиковал за медлительность и излишнюю бюрократичность.

Bloomberg отмечает, что Трамп как председатель Совета мира сможет назначать и исключать участников, фактически блокировать решения и создавать, изменять или распускать дочерние структуры по мере необходимости, что делает президента США ключевой фигурой в управлении организации. Между тем срок работы стран ограничен тремя годами. Однако это правило не будет действовать для государств, которые проявят значительное финансовое участие в первый год работы структуры. Таким образом, денежный взнос становится условием не только участия, но и долгосрочного влияния, заключает агентство.

Инициатива уже вызвала резкую реакцию в Израиле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что состав исполнительного комитета Совета мира не был согласован с Иерусалимом и противоречит его политике. Особое недовольство, как отмечает The Times of Israel, связано с участием Турции. Глава МИД республики Хакан Фидан назван среди участников организации. Но его ранее публично критиковал Нетаньяху, обвиняя его в срыве международных усилий по урегулированию конфликта в Газе.

Параллельно Белый дом расширяет круг потенциальных участников Совета мира. По данным CNN, Дональд Трамп уже направил приглашения ряду мировых лидеров. Такое письмо, в частности, получил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, однако его решение по этому вопросу пока неизвестно. Канада, напротив, сразу согласилась на участие, об этом телеканалу сообщил источник в правительстве страны. Положительно отреагировали также Аргентина и Парагвай, чьи лидеры заявили о готовности сотрудничать с США ради установления прочного мира. Впрочем, как следует из документов Белого дома, каждая страна-член исполнительного комитета будет курировать отдельное направление, связанное со стабилизацией и долгосрочным развитием Газы. Такой подход должен предотвратить конкуренцию между его участниками, говорится в материалах издания.