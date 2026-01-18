После смертельного ДТП на трассе «Гатчина — Ополье» возбудили уголовное дело

По факту смертельной аварии на автодороге «Гатчина — Ополье» в Гатчинском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло 17 января на 14-м километре трассы. В 19:03 37-летний водитель Porsche Cayenne выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Kalina под управлением 43-летнего мужчины. В результате удара повреждения также получил Ford Focus, который двигался в попутном направлении.

Водитель Lada Kalina скончался на месте происшествия. Водителя Porsche доставили в медучреждение, после осмотра его передали сотрудникам полиции.

Мужчину, управлявшего Porsche, задержали по делу о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). В МВД уточнили, что в 2025 году он 125 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Артемий Чулков