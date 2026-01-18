Аукцион за 7,7 млрд рублей на строительство коллектора в Кемерове не состоялся

Второй по счету аукцион на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство коллектора для зоны комплексного развития территории (КРТ) в Кемерове признали несостоявшимся из-за отсутствия участников. Начальная стоимость тендера в этот раз составляла — 7,7 млрд руб. Заявки принимались с 24 декабря 2025 года по 15 января 2026-го.

Предыдущий тендер был объявлен в ноябре 2025 года по цене 8,1 млрд руб., однако желающих заключить госконтракт также не нашлось.

Коллектор должен быть размещен от канализационной насосной станции в районе пересечения ул. Сибиряков-Гвардейцев и ул. Искитимская Набережная до ОСК-1. Работы необходимо выполнить в два этапа. В срок до 31 августа 2027 года подрядчику предстоит завершить проектно-изыскательские работы, затем — до 1 декабря 2030 года выполнить строительство и ввод в эксплуатацию.

Согласно технической документации, строительство коллектора необходимо для подключения к централизованной системе водоотведения новых микрорайонов в центральной части Кемерова, которые строятся в рамках масштабного проекта КРТ.

Лолита Белова