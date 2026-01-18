При пожаре в Иркутской области погибли два человека

Два человека погибли во время пожара в садоводстве «Горка» в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В садоводстве загорелся дом, с него пламя перекинулось на гараж и теплицу. «Звеном газодымозащитной службы при разборе конструкций были обнаружены двое погибших. Их личности устанавливаются»,— сообщили в ведомстве.

Пожар на площади 44 кв. м ликвидировали 22 пожарных и шесть единиц техники. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за аварийного режима работы электросети.