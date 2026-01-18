Аэропорт Ульяновск в воскресенье закрывался из-за опасности БПЛА

В 5:39 утра воскресенья, 18 августа, в аэропорту Ульяновск были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с беспилотной опасностью, сообщило в своем Telegram-канале Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация).

Ограничения были сняты в 8:37 утра. Судя по табло прилетов и вылетов аэропорта, задержек авиарейсов не было. В руководстве аэропорта «Ъ-Волга» подтвердили, что по причине беспилотной опасности ни одной задержки не было, аэропорт работает в штатном режиме, «задержался только один авиарейс — на Минводы, но не из-за угрозы БПЛА, а из-за технической неисправности, но и он уже вылетел».

Всего, по данным Минобороны, в течение прошедшей ночи с 23:00 мск 17 января до 7:00 мск 18 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 63 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, из них большинство (23 БПЛА) — над Белгородской областью.

