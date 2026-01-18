Суд отложил рассмотрение спора о взыскании с НПО «Искра» 274 млн рублей

Арбитражный суд города Москвы отложил предварительное судебное заседание по иску ООО «ОДК Инжиниринг» к пермскому научно-производственному объединению «Искра». Информация об этом содержится в определении, опубликованном на сайте «Электронное правосудие». Согласно документу, заседание запланировано на 11 февраля.

Иск ООО «ОДК Инжиниринг» к НПО «Искра» был принят к производству осенью 2025 года. Общество требует взыскать с «Искры» 274,5 млн руб. неустойки за период с 16 апреля по 17 июля 2025 года. Обоснования исковых требований в определении не указаны.

ПАО «НПО “Искра”» является преемником СКБ-172 (позднее — КБМаш), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. Предприятие выпускает продукцию для топливно-энергетического комплекса: газоперекачивающие агрегаты, газотурбинные электростанции, компрессорное оборудование. С конца 2024 года ПАО входит в состав госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение».