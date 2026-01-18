В Уфе задержали подозреваемого в поджоге квартиры

В Уфе возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167 УК РФ) по факту возгорания в квартире на улице Ферина в Инорсе, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Пожар произошел накануне утром. Следственно-оперативная группа отдела полиции №1 установила, что возгорание случилось из-за поджога. По предварительной версии, 40-летняя хозяйка квартиры поссорилась с мужем. Чтобы навредить ей, супруг, будучи пьяным, поджог жилье с помощью горючей жидкости.

Подозреваемый задержан, в его отношении изберут меру пресечения.

Майя Иванова