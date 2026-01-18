В Екатеринбурге впервые отметили День артиста

В Свердловской государственной детской филармонии в Екатеринбурге прошел «Вечер без масок» в честь Дня артиста, который впервые отмечали в России. Главный режиссер Театра мюзикла, автор сценария, лауреат премий «Золотая маска» и «Браво!» Мария Виненкова соединила в одну программу знаковые музыкальные композиции театра, кино и эстрады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Номер «Я на сцене живу» Фото: София Паникова Номер «Она была актрисою» исполнили Давид Бабажанов (режиссер) и Анастасия Филимонова (любимица режиссера) Фото: София Паникова Номер «Ария мистера Икс» исполняет Валерия Розенблит Фото: София Паникова «Вечер мез масок» в честь Дня артиста Фото: София Паникова Номер «Арлекино» исполняет Алексей Березюк Фото: София Паникова Следующая фотография 1 / 5 Номер «Я на сцене живу» Фото: София Паникова Номер «Она была актрисою» исполнили Давид Бабажанов (режиссер) и Анастасия Филимонова (любимица режиссера) Фото: София Паникова Номер «Ария мистера Икс» исполняет Валерия Розенблит Фото: София Паникова «Вечер мез масок» в честь Дня артиста Фото: София Паникова Номер «Арлекино» исполняет Алексей Березюк Фото: София Паникова

Всего на площадке филармонии представили 11 номеров. Показ начался с «выгона» музыкантов группы Zubik-band на сцену артистами балета в образе мимов. Далее Валерия Розенблит исполнила «Арию мистера Икс» из оперетты «Принцесса цирка». С сольными номерами выступили Алексей Березюк («Арлекино»), Полина Новоселова в роли неудавшейся актрисы («Кабаре») и Владимир Алексеев с песней «Добрый зритель в девятом ряду».

Не обошлось без «драки» за внимание режиссера на кастинге в конце номера «Она была актрисою». В комедийном амплуа выступил дуэт Яны Шайдетской и Анастасии Филимоновой («Песня Сурмиловой»). В завершении программы все актеры спели «Я на сцене живу», стирая с лиц грим.

По словам режиссера-постановщика Марии Виненковой, праздник смог объединить разных людей, связанных со сценой: артистов театра, артистов цирка, артистов-музыкантов, артистов балета. Она хотела показать актера «крупным планом». Его эмоции, энергия и пластика тела остались один на один со зрителем без ширмы декораций.

Над постановкой работали музыкальный руководитель Полина Новоселова, руководитель группы Zubik-band Антон Зубарев, хореограф-постановщик Игорь Ходаковский, художник по свету Алексей Русских, главный звукорежиссер Иван Агалаков, главный художник и лауреат премии Губернатора Свердловской области Оксана Бакеркина, режиссер номера «Кабаре», лауреат премий: «Золотая Маска», «Браво!» и «Музыкальное сердце театра» Игорь Ладейщиков.

«Мы очень гордимся, потому что впервые в России отмечаем День артиста. Наряду с шахтерами, металлургами, педагогами мы свой профессиональный праздник будем отмечать с полной уверенностью в нужности профессии»,— отметила председатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей Светлана Учайкина.

День артиста стал новым ежегодным профессиональным праздником. Дата 17 января выбрана в честь дня рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра, педагога и создателя системы актерского мастерства — Константина Станиславского. Инициатором мероприятия стал председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.

София Паникова