Гендиректор крупного медцентра в Краснокамске занялся торговлей

Генеральный директор ООО «Городская поликлиника», управляющего клиникой в Краснокамске, Сергей Кузнецов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно Rusprofile, основной вид деятельности ИП — аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях. Кроме этого, ИП занимается розничной торговлей фотоаппаратурой, очками и оптическими приборами.

По данным Rusprofile, Сергей Кузнецов является гендиректором и владельцем 42% долей в ООО «Городская поликлиника». Общество по итогам 2024 года получило выручку в размере 42 млн руб. и чистую прибыль — 1,8 млн руб.