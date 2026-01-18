Товарооборот Китая и Ирана в 2025 году снизился более чем на четверть

Объем торговли между Китаем и Ираном в 2025 году сократился на 25,6% год к году, до $9,96 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР, передает ТАСС.

За указанный период Китай экспортировал в Иран товаров на $6,93 млрд, что на 22,6% меньше показателя 2024 года. Импорт иранской продукции в КНР снизился на 31,7%, до $3,03 млрд. Положительное сальдо торгового баланса Китай уменьшилось на 11,7%, до $3,9 млрд.

Китай поставляет в Иран золото, ткани, автокомпоненты и техоборудование. В свою очередь, Иран экспортирует в КНР полиэтилен, железную и медную руду, металлы и химические вещества. При этом, согласно данным Главного таможенного управления КНР, Иран официально не поставляет нефть в Китай с июля 2022 года.

Снижение товарооборота между странами продолжается третий год подряд. В 2023 году объем китайско-иранской торговли уменьшился на 6,2%, в 2024 году — на 8,5%, до $13,37 млрд.