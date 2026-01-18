Микроавтобус с гражданами Монголии съехал в кювет в Алтайском крае

Сотрудники МЧС Алтайского края оказали помощь водителю и пассажирам микроавтобуса, который съехал в кювет во время движения по федеральной автодороге А-321 в районе села Смирненькое Кулундинского района.

«Никто не пострадал, но в условиях сильного мороза люди нуждались в срочной помощи», — прокомментировали в региональном главке.

По данным пресс-службы ведомства, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство оказалось на обочине. В салоне находились 10 человек — граждане Республики Монголия.

В настоящее время на территории Алтайского края установились аномально низкие температуры — до 40 градусов мороза. На федеральных трассах установлены мобильные пункты обогрева. Подразделения ГУ МЧС России по Алтайскому краю переведены в режим повышенной готовности.

Лолита Белова