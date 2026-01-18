Пилоты: вернувшийся в Пулково самолет до Перми не сливал топливо в озеро

Собеседники «Ъ-Прикамье» в авиационной отрасли опровергли данные, что воздушное судно, 17 января вылетело из Санкт-Петербурга в Пермь сбрасывало топливо над Ладожским озером. Напомним, по данным Flightradar, самолет, вылетевший из Пулково в Большое Савино (рейс SU 6581), больше часа выполнял маневры , после чего вернулся в аэропорт Санкт-Петербурга. Пассажиры были отправлены в Пермь резервным бортом.

Позже появились сообщения, что лайнер Airbus сбрасывал топливо над акваторией. Согласно данным Flightradar, полет выполнялся на самолете Superjet с бортовым номером RA-89061.

Несколько действующих пилотов этих типов воздушных судов пояснили «Ъ-Прикамье», что ни на Airbus, ни на Superjet системы аварийного сброса топлива не предусмотрено. По их словам, скорее всего, «нарезая круги», борт вырабатывал топливо с целью уменьшения посадочной массы. «Это стандартная процедура для таких случаев», - пояснил один из них.