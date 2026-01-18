Матвиенко назвала преступными заявления о нападении России на 19 стран

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала преступными заявления о том, что Россия за последние сто лет напала на 19 стран.

«Мы понимаем, что за такими заявлениями европейских карликов их слабость и ничтожность, нет оправдания этой гнусной лжи. Скажу прямо — считаю такие заявления преступными»,— сообщила госпожа Матвиенко в видеообращении, которое она опубликовала в мессенджере Max.

Валентина Матвиенко записала видеообращение по случаю 83-й годовщины со дня разрыва блокады Ленинграда. В нем она указала, что власти России не позволят «этим преступникам уничтожить истину и переписать историю».

Речь идет о заявлении главы евродипломатии Каи Каллас в ноябре 2025 года. Комментируя урегулирование конфликта на Украине, она сказала, что за последние 100 лет Россия «напала на 19 стран, на некоторые из них — три или четыре раза». «Ни одна из этих 19 стран никогда не нападала на Россию. Поэтому в мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться от российской стороны уступок, чтобы она навсегда прекратила агрессию и не пыталась изменить границы силой»,— добавила госпожа Каллас (цитата по сайту дипслужбы ЕС).