Матвиенко назвала блокаду Ленинграда геноцидом

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что блокада Ленинграда — пример геноцида, который осуществили европейские фашистские страны.

«Этот факт не исчезнет, не забудется, как и наша память о героизме, мужестве, отваге, несгибаемой воле жителей блокадного Ленинграда и его защитников»,— сказала госпожа Матвиенко в видеообращении, которое она опубликовала в мессенджере Max.

Спикер Совфеда добавила, что память о подвигах жителей города и преступлениях фашистов должна быть передана молодым поколениям россиян и молодежи других стран «без искажений, изъятий и умалчивания».

18 января 1943 года советские войска прорвали блокаду Ленинграда, полностью ее сняли 27 января 1944 года. По разным оценкам, в блокаде погибли от 600 тыс. до 1,5 млн человек.