Аэропорт Пензы приостановил работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Пензы введены ограничения на прием и отправку самолетов. Кроме того, дополнительные временные ограничения введены в аэропорту Краснодара. Агентство напомнило, что аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы только с 9:00 до 19:00 мск.

Одновременно работу возобновил аэропорт Тамбова. Ограничения действовали в течение четырех часов. Ограничения в аэропорту Волгограда продолжают действовать.

Ранее управление МЧС по Пензенской области сообщило, что в регионе введен план «Ковер». На территории всей области продолжает действовать угроза атаки БПЛА.