Reuters: США вели переговоры с министром из Венесуэлы перед похищением Мадуро

Администрация президента США вела переговоры с министром внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо за несколько месяцев до операции по похищению Николаса Мадуро, пишет Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, американские чиновники призвали господина Кабельо воздержаться от использования вооруженных сил против оппозиции. Первые контакты с ним были установлены в начале второго президентского срока Дональда Трампа. Диалог поддерживался как через посредников, так и напрямую.

Диосдадо Кабельо фигурирует в том же обвинении в наркотерроризме, которое в США предъявлено Николасу Мадуро. При этом во время атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу он задержан не был. Reuters отмечает, что Вашингтон поддерживает связь с господином Кабельо до сих пор.

Как пишет агентство, временный президент Венесуэлы Делси Родригес работает над усилением собственной власти для защиты от возможных внутренних угроз. США рассматривают ее в качестве ключевой фигуры в развитии Венесуэлы. Диосдадо Кабельо за счет своего влияния способен как обеспечить реализацию этих планов, так и сорвать их.