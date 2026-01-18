МИД Дании назвал неожиданным введение пошлин со стороны США

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из восьми европейских стран стало неожиданным.

«Заявление президента США стало неожиданностью. Мы находимся в тесном контакте с Еврокомиссией и другими партнерами по этому вопросу»,— сказал господин Расмуссен (цитата по Nyheder).

Дональд Трамп объявил о намерении ввести с 1 февраля пошлины на товары из восьми стран Европы 17 января. Решение последовало за отправкой нескольких десятков европейских военнослужащих в Гренландию. Президент США заявлял о намерении установить контроль над островом.