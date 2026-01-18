FranceTV опубликовало кадры разговора Трампа и Макрона о перемирии на Украине

Французский телеканал FranceTV опубликовал кадры разговора президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом США Дональдом Трампом о 30-дневном перемирии на Украине. Запись была сделана в Киеве в мае 2025 года.

FranceTV опубликовал видео в соцсети X. На нем Эмманюэль Макрон спрашивает Дональда Трампа, может ли он позвонить ему через две минуты вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Британии Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Господин Трамп переспрашивает, о чем именно будет идти разговор. Господин Макрон сказал, что речь идет о согласии президента Украины на 30-дневное перемирие.

На других кадрах президент Франции вновь звонит президенту США и говорит, что находится в Киеве с Владимиром Зеленским, Киром Стармером и Фридрихом Мерцем. Он уточнил, что все они согласны на предложение о перемирии. После этого к беседе подключается президент Украины. Он просит усилить давление на Россию, если Москва не согласится на предложение. Господин Трамп пообещал «поговорить с ними».

9 мая 2025 года Дональд Трамп публично призвал Россию и Украину ввести 30-дневное перемирие. Он уточнял, что обе страны понесут ответственность в случае нарушения режима прекращения огня. С 8 по 10 мая между Россией и Украиной действовало трехдневное перемирие.