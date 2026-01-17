«Салават Юлаев» из Уфы пропустил шесть голов и проиграл «Автомобилисту»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (Уфа) завершил гостевую серию в Екатеринбурге, где со счетом 2:6 проиграл местному «Автомобилисту».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Хозяева установили комфортный перевес еще в первом периоде. Сначала при игре в большинстве забросил Никита Трямкин с передач Максима Денежкина и Анатолия Голышева. На девятой минуте — менее, чем через 60 секунд после первой шайбы — забил Стефан Да Коста, которому ассистировал Сергей Зборовский. Третий гол в исполнении Даниэля Спронга (ассистенты — Александр Шаров и Брукс Мэйсек) вынудил тренеров «Салавата Юлаева» взять 30-секундный тайм-аут.

Кроме голов «Автомобилиста», первый период выделился большим количеством удалений: екатеринбуржцы получили шесть минут штрафа, уфимцы — 11.

За 2,5 минуты до конца второго периода «Салават Юлаев» наконец-то забил, реализовав большинство — с передач Данила Алалыкина и Владислава Ефремова отличился Егор Сучков. Но через 29 секунд лучший бомбардир хозяев Рид Буше восстановил преимущество в три шайбы (голевые пасы — у Да Косты и Зборовского).

В начале третьего периода Буше оформил дубль, ему вновь асисстировал Да Коста, голевую передачу записали также на Голышева. Гол канадского легионера «юлаевцев» Шелдона Ремпала в большинстве позволил ему продлить серию с набранными очками до 12 матчей подряд, но переломить ход игры это не помогло (ассистенты — Джек Родуолд и Дин Стюарт).

За семь минут до финальной сирены дубля достиг Спронг — нидерландский нападающий отличился с передач Буше и Шарова.

Так закончилась пятиматчевая победная серия «Салавата Юлаева». 20 января команда дома сыграет с омским «Авангардом», а «Автомобилист» в тот же день примет новосибирскую «Сибирь».

Идэль Гумеров