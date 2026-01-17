15 проектов из Ульяновской области получили президентские гранты

По итогам первой волны грантового конкурса-2026 Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) поддержано 15 проектов Ульяновской области на рекордные 50,5 млн руб., сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Среди победителей — проект «УАЗ: искусство движения», «Мелодия БРИКС», «Центр традиционных ремесел и культуры Аргаш», театральный проект «Шаг на улицу». На вторую волну конкурса ПФКИ подано 103 заявки от региона, итоги будут известны в конце апреля, уточняют в правительстве региона.

В пресс-службе отмечают, что в 2025 году Ульяновская область впервые вошла в топ-10 субъектов РФ по количеству проектов, поддержанных ПФКИ. Грантовую помощь за прошлый год получили 47 проектов.

Андрей Васильев