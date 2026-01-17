Ульяновская область берет шефство над «Ульяновском»

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских провел рабочую встречу с командиром 11-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота, капитаном 1 ранга Андреем Харчиковым и заместителем командира дивизии, капитаном 2 ранга Максимом Кимом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«К спуску на воду готовится атомный подводный ракетный крейсер «Ульяновск». Экипаж сформирован и проходит обучение. После корабль будет принят в состав ВМФ. Сейчас ведутся внутренние работы. Подводный крейсер «Ульяновск» будет оснащен самыми современными видами оружия и войдет в боевой состав нашего прославленного Северного флота. Договорились, что регион возьмет шефство над подводным крейсером “Ульяновск”. Будем оказывать необходимую поддержку»,— заметил глава региона

Андрей Васильев