Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водитель пояснил инспектору ГАИ, что едет за водкой, потому что ему ее не хватило

Только за один день 16 января инспекторы ГАИ Самарской области задержали 22 пьяных водителя. Об этом в субботу сообщила полиция региона в своем Telegram-канале.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом, отмечает ГУ МВД по Самарской области, один из водителей в поселке Новосемейкино Красноярского района честно признался экипажу ДПС, что водительского удостоверения и документов на автомобиль у него нет, а сам он направляется в магазин, поскольку имевшихся дома запасов алкоголя ему не хватило.

Водитель был задержан, материалы по его административным нарушениям направлены в суд.

Всего сотрудниками Госавтоинспекции Самарской области за 16 января выявлено 453 нарушения ПДД, в том числе 66 нарушений светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки». Также за этот день на территории Самарской области было зарегистрировано семь ДТП, в которых пострадало семь человек, в том числе один несовершеннолетний.

Андрей Васильев