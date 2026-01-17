Водитель пояснил инспектору ГАИ, что едет за водкой, потому что ему ее не хватило

Только за один день 16 января инспекторы ГАИ Самарской области задержали 22 пьяных водителя. Об этом в субботу сообщила полиция региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом, отмечает ГУ МВД по Самарской области, один из водителей в поселке Новосемейкино Красноярского района честно признался экипажу ДПС, что водительского удостоверения и документов на автомобиль у него нет, а сам он направляется в магазин, поскольку имевшихся дома запасов алкоголя ему не хватило.

Водитель был задержан, материалы по его административным нарушениям направлены в суд.

Всего сотрудниками Госавтоинспекции Самарской области за 16 января выявлено 453 нарушения ПДД, в том числе 66 нарушений светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки». Также за этот день на территории Самарской области было зарегистрировано семь ДТП, в которых пострадало семь человек, в том числе один несовершеннолетний.

Андрей Васильев