Значительная часть Запорожской области обесточена после обстрела энергообъектов

В результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Запорожской области обесточена «значительная часть» региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, добавил он.

«Экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме»,— написал глава региона в Telegram-канале. Водоснабжение и работа критической инфраструктуры обеспечивается с помощью генераторов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, добавил господин Балицкий.

Удары по энергетической инфраструктуре региона были нанесены 14–16 января, утверждал Евгений Балицкий. Сегодня вечером губернатор сообщал, что без света остаются 5,7 тыс. жителей. В Бердянском муниципальном округе пониженное напряжение.

Из-за обстрела подстанции в Запорожской области электричество также отключено в 14 муниципальных образованиях и 450 населенных пунктах Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.