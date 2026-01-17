BTS начинает мировой тур

Корейская группа BTS возвращается на сцену с мировым туром. Один из самых популярных музыкальных коллективов планеты выступит в Северной и Южной Америке, Австралии и Европе. Всего более 70 концертов в 34 городах. Это первые гастроли K-pop группы после серии выступлений в 2022-м. Пауза в карьере BTS была связана с обязательной военной службой ее участников. На первые концерты тура в южнокорейском городе Коян билеты обойдутся примерно от 11 тыс. руб. С учетом агентских наценок стоимость может вырасти в несколько раз. Билеты активно выкупают боты и жители Кореи, которые имеют приоритет перед иностранцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Один из первых концертов после возвращения участников группы из армии посетила поклонница группы Полина. В разговоре с “Ъ FM” она отметила, что камбэка в привычном для фанатов формате ждали давно, и уже заметно, что популярность BTS точно не снизилась: «BTS вернулись из армии летом 2025 года. Последний участник группы завершил службу в конце июня 2025 года. Они работали и готовились полгода. Тур планируется очень масштабный, так как станет первым за шесть лет. А предыдущее мировое турне BTS было отменено из-за COVID-19, поэтому полноценно они не ездили уже очень давно. Фанаты соскучились, ждали, копили деньги, поэтому спрос просто бешеный.

Поскольку участники уходили в армию не одновременно, за 3,5 года перерыва в работе группе, у всех была сольная деятельность. То есть они уходили в армию не одновременно, и все за это время выпустили по одному, некоторые даже по два сольных альбома. Еще двое участников в прошлом году отъездили свои туры. И еще в 2023-м. Я была на сольных турах в прошлом году. Это те участники, которые вернулись из армии раньше: Ким Сокджин (Джин) и Джей-Хоуп. Они очень круто провели свои туры. У них тоже были солд-ауты во всех странах. Туры были не такие грандиозные и масштабные, как ожидается у общей группы, но везде стадионы и большие арены. Фанаты очень ждут концертов, а BTS очень соскучились по сцене, это видно».

Кроме того, BTS официально объявили о выпуске своего пятого студийного альбома Arirang. Это будет первый релиз группы за шесть лет. В альбом войдут 14 треков. Физические версии дополнят фотобуки, карточки с участниками, постеры и буклеты с текстами песен. Новость о выходе альбома сразу вызвала ажиотаж у фанатов. По сообщениям пользователей, во время старта предзаказов у части слушателей временно перестал работать стриминговый сервис Spotify. Релиз совпадает по времени с началом тура. Такое решение значительно повысит спрос на концерты, считает музыкальный критик Илья Легостаев: «Они приходят с новым материалом и делают тур именно в поддержку свежего релиза. Это очень важно. В последнее время многие музыканты едут в турне просто так, не подкрепляя все это какими-то новыми песнями. И всякий раз, когда объявляется большое путешествие на несколько стран, на много месяцев, конечно, это повод собрать какое-то количество денег. В случае с BTS будет большой интерес, их давно не было. Страсти по K-pop пока еще не улеглись. Так что ближайшие два года у группы будут очень успешными.

Насколько новый тур BTS — глобальное явление? На мой взгляд, все-таки речь идет о нишевых артистах. И сравнивать BTS и Тейлор Свифт не совсем правильно. Потому что у этих артистов немножко разный охват. Все-таки Тейлор Свифт слушают на всех континентах, которые так или иначе включены в музыкальную индустрию. У BTS охват более точечные. Пока нигде не отмечено, что они будут выступать по несколько дней в одной стране, как у Тейлор Свифт, которая в каждом пункте тура могла давать по три-четыре больших концерта. На мой взгляд, K-pop — это нишевый жанр, который очень сильно зависит от возраста болельщиков.

Поэтому сам охват скромнее, чем у магистральной поп-музыки, которую делают Тейлор Свифт, Бейонсе или, может быть, Робби УильямсЭто разные деньги, разные амбиции. Но, конечно, им удастся заработать. Многое будет зависеть и от нового материала. Если он понравится, окажется современным, отвечающим потребностям тех, кто хочет слышать эту группу снова, то у них есть шанс "перезагрузить" самих себя».

BTS считается одной из главных Кей-поп групп на мировом музыкальном рынке. Коллектив первым среди исполнителей из Южной Кореи возглавил американский чарт Billboard 200. А к началу 2020-х BTS стали самыми продаваемыми артистами в истории страны. В 2021 году BTS стали первым азиатским коллективом, получившим награду «Артист года» на American Music Awards.

Андрей Дубков